テレビ東京が３日、東京・六本木の同局で１０月期編成説明会を行い、元ＴＯＫＩＯ・国分太一のコンプライアンス違反問題を受けて放送休止中の同局系「男子ごはん」（日曜・前１１時）について、番組の継続や打ち切りについて「検討中」とした。同局のコンテンツ編成部長・工藤仁巳氏はこの日、６月から約２か月にわたり休止状態の「男子ごはん」について、報道陣から打ち切りの可能性などを聞かれ「絶賛検討中です。全て（の選