元タレントの田代まさしさんが、６９歳バースデーを祝う様子をアップした。８月３１日に誕生日を迎えた田代さん。２日付のインスタグラムで「昨日、高円寺ＨＩＧＨで僕の１日遅れ６９ｔｈａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ素晴らしいメンバーと温かい多くのお客様そして息子、娘にお祝いして頂きました！」と会場でのショットをアップ。ステージでマイクを握る姿も披露し、「忘れられない素敵な思い出を共有してくれた皆様に、最上級