ファミリーマートは9月2日より、飲食料品、生活用品などのクーポンをアプリ「ファミペイ」にて順次配信する。商品一例帝国データバンクの調査によると、2025年10月の飲食料品値上げは約3,000品目で、2025年9月の約2倍の品目数に上る。こうした状況を受けファイペイでは、生活応援施策として、お菓子やカップ麺、冷凍食品などの加工食品のほか、洗剤やトイレットペーパーなどの日用品など生活に欠かせない商品のクーポンを9月2日よ