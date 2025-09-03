ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）で3日、KATEと初共創したアトラクション「18番地の魔女〜感情と戯れる魔女の館〜」のオープニングセレモニーが行われ、モデルで俳優の中条あやみが出席した。【全身カット】美しすぎる…！さすがのスタイルでブラックドレスを着こなす中条あやみあす4日から『ハロウィーン・イベント 2025』が順次開始するのに先立ち、報道陣に先行公開された。その中のひとつ、「18番地