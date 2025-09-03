香川銀行本店 香川銀行と日本政策金融公庫高松支店は、大地震が発生した際などに連携して事業者の支援や災害復旧にあたるための覚書を9月1日に締結しました。 南海トラフ巨大地震のような危機的な事象が発生した場合、通常業務が継続できなくなる恐れがあることから、連携して危機発生時にも切れ目ないサービスを提供するのが目的です。 被災地の事業者への迅速な資金繰り支援やコンサルティング機能の発揮と情報