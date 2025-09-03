BACON(べーこん)は9月20日〜10月13日、「ねこ休み展」の秋の新作巡回展を、TODAYS GALLERY STUDIO.NAGOYA(愛知県・名古屋市)で開催する。時間は11:00〜17:00。「ねこ休み展」の秋の新作巡回展同イベントは、名古屋ギャラリーの8周年と、「ねこ休み展」の10周年を記念して実施する。出展者は47組で、SNSで人気の北欧猫「しろあん(@shiroanchan)」や、「あーにゃ＆びすけ(@anya.0606)」が名古屋会場に初登場する。また、Instagramで