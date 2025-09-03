ハーバー研究所は10月20日、2025年冬の限定コフレ「パピヨンプリズムコレクション」(6,600円)を、通信販売および全国のショップハーバーで数量限定で新発売する。パピヨンプリズムコレクション同コレクションは、蝶の美しさや繊細さをイメージ。見る角度によって羽ばたく蝶の羽のように輝きが変化する偏光パール「パピヨンパール」を配合したパウダーコンシーラー、アイカラー、リップの限定3アイテムと、定番のBBクリーム「薬用ス