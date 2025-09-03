道の駅サーモンパーク千歳(北海道千歳市)は8月26日〜31日、リニューアルオープン2周年記念感謝祭を開催する。とうきびパン期間中は、支笏湖で育った"夏限定"の「チップ(ヒメマス)」を使用した「支笏湖チップ丼〜いくら醤油をそえて〜」(1日20食限定、1,100円)や、地元千歳市産のとうきびがたっぷり詰まった優しい味わいのメロンパン「とうきびパン」(1日20個限定、500円)などの限定グルメを販売する。注目は、8月30日に開催する「