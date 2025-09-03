黒麦まんじゅう本舗8月29日から、季節限定商品「栗あんまんじゅう」(1個130円、6個入り820円)の販売を開始する。栗あんまんじゅう同商品は、熱海の縁起物である麦こがしを練り込んだ黒蜜たっぷりの生地で、栗あんを包んだおまんじゅう。昨年は約4カ月で51,000個を販売した人気商品で、好評につき昨年より2週間早く販売する。モチモチとした皮の食感と栗のほっくりとした食感が特徴で、黒蜜のコクのある甘みと麦こがしの香ばしさが