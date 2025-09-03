HOSEIミュージアムは9月2日〜30日、2025年度特別展示「法政大学と戦後80年 ― 戦争と向き合い、平和を求める ― 」を、法政大学市ケ谷キャンパスで開催する。HOSEIミュージアム2025年度特別展示「法政大学と戦後80年 ― 戦争と向き合い、平和を求める ― 」同企画は、2025年がアジア太平洋戦争・第二次世界大戦の終結から80年を迎えることを受けて実施する。戦時中に学徒出陣で多くの学生を戦場へ送り出した反省をふまえ、大学が戦