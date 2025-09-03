Accelersはこのほど、アーティストのDAZBEE(ダズビー)が11月2日に東京都渋谷区のduo MUSIC EXCHANGEにて、初の日本ワンマンライブ「2025 DAZBEE Concert : orbiter in Tokyo」の開催が決定したことを発表した。2025 DAZBEE Concert : orbiter in Tokyo当日は、メジャーデビューから3年を経て開催される特別なライブにちなみ、同氏がオリジナルの世界観を存分に表現。普段はライブでなかなか聴くことのできない楽曲も披露する予定と