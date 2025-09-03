器と暮らし市プロジェクトは10月4日〜5日、大阪府吹田市にて「器と暮らし市 in 万博記念公園 vol.3」を開催する。「器と暮らし市 in 万博記念公園 vol.3」同イベントは、東海三県の陶磁器(やきもの)の魅力発信を目的とした企画。今回は、100を超えるブースが集結する。会場では、窯元やショップ、作家など、70ブースが出店する「器ゾーン」、植物・雑貨・アパレルなどの物販やワークショップを展開する「暮らしゾーン」、珈琲や焼