きょうの名古屋はすでに気温が35℃に達し、観測史上最も多い猛暑日になるなど各地で猛烈な暑さが続く見込みで、愛知県と三重県には熱中症警戒アラートを発表しています。 【写真を見る】観測史上最多タイ 名古屋でことし47日目の猛暑日に 愛知･三重に熱中症警戒アラート こまめな水分や塩分補給を 朝からまぶしい日差しが照り付けた名古屋市内。午前10時半ごろに気温は35℃に達しました。名古屋はことし47日目の猛暑