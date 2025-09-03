兵庫県豊岡市では特産の「ぶどう」の収穫が最盛期をむかえています。袋の中から現れたのは色鮮やかなブドウです。約７０年前から栽培されている「豊岡ぶどう」。今では１１品種が育てられ、中でも主力のピオーネが収穫のピークを迎えています。今年は猛暑や雨が少なかった影響で生育が１週間ほど早くやや小粒ですが、糖度も高く、甘味と酸味のバランスが良いということです。（吉岡正人さん）「例年になくうまいブドウにな