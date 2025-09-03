山形県の最低賃金を審議する会議がきょう開かれ、審議会は現在の時給９５５円から大きく引き上げ、１０３２円にするよう山形労働局長に答申しました。 【写真を見る】山形県最低賃金初の1000円超えに＋77円の1032円で答申大幅な引き上げはいつから有効？ 県内の最低賃金をめぐっては、これまで答申が２度延期されるなど労働者側と使用者側が時間をかけて意見をまとめてきました。 その結果、きょう最低賃金は現在の９５５