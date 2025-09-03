気象庁 気象庁は群馬など関東甲信地方から北陸にかけての地域で、３日夕方から夜にかけて線状降水帯が発生する恐れがあるとして土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒を呼びかけています。 気象庁によりますと、日本付近にのびる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むほか、日中は広い範囲で気温が高くなるため、北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となる見込みです。 このため、関東