ヒューネックスは8月1日、「AI Gallery」シリーズ3タイトルの配信を、Android(Google Play)にて開始した。AI Galleryイメージビジュアル「AI Gallery」は、生成AIが生み出した"美しい日本人女性"のアート作品を集めた新感覚のギャラリーアプリ。300点のアートとショート動画を収録し、様々なスタイルやテーマをスマートフォンやタブレットで気軽に楽しむことができる。シリーズラインナップは、都会を舞台とした「AI Gallery -City