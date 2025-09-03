ニューストップ > 国内ニュース > 和歌山でアムールトラの赤ちゃん1頭が天国へ 肉片をのどに詰まらせる 和歌山県 時事ニュース MBSニュース 和歌山でアムールトラの赤ちゃん1頭が天国へ 肉片をのどに詰まらせる 2025年9月3日 12時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと アドベンチャーワールドが3日、アムールトラの赤ちゃん1頭が死んだと発表 落ちた肉片を誤って食べ、のどに詰まらせ窒息死したという 赤ちゃんはミンチ肉を与える段階で、肉に少し興味を示し始めた頃だった 記事を読む おすすめ記事 【速報】俳優・清水尋也容疑者（26）逮捕 自宅で乾燥大麻所持の容疑 「間違いありません」 麻薬取締法違反の疑い -警視庁 2025年9月3日 6時27分 逮捕の俳優清水尋也容疑者、小学校で母子家庭、21歳での母親死去を告白していた 兄も俳優 2025年9月3日 8時28分 村上信五、スタッフ制止も「もういいやろ！」 「24時間テレビ」マラソン挑戦の横山裕に駆け寄る姿にファン感涙 2025年9月2日 18時0分 ＪＲＡの競馬学校で退学者続出、来春デビューの騎手ゼロに…１９８２年の開校以来初 2025年9月3日 5時0分 高校球児がキャバ嬢に転身…「もっと早く言うべきだった」葛藤も、「ニューハーフとして覚悟を決めて誇りを持って生きています」 2025年9月3日 8時20分