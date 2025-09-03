テレビ東京の10月編成説明会が3日、東京・六本木の同局で行われ、放送見合わせが続いている「男子ごはん」（日曜前11・00）について言及した。6月25日に解散を発表した「TOKIO」国分太一をめぐっては、日本テレビが6月20日、過去にコンプライアンス上の問題行為が複数あったとして「ザ！鉄腕！DASH！！」降板を発表。同日に本人の活動休止、同25日には、TOKIO解散が発表された。テレビ東京は国分の活動休止の発表を受け、「