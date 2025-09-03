首相官邸に入る石破首相＝3日午前自民党の武部新文部科学副大臣と穂坂泰デジタル副大臣は3日、党則に基づく総裁選前倒しを求める考えをそれぞれ表明した。麻生派の高村正大法務副大臣も自身のフェイスブックに前倒しを求めると明記。石破茂首相（党総裁）が2日の両院議員総会で、石破内閣の副大臣や政務官が前倒しを要求しても構わないと明言したのを受け、前倒し論が拡大した格好だ。武部氏は取材に「解党的出直しのために総