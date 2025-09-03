英語検定試験「TOEIC」で解答用紙に別人の氏名を書いて提出したとして、警視庁は3日、有印私文書偽造・同行使の疑いで中国籍の京都大大学院2年、王立坤容疑者（27）＝同罪で公判中＝を再逮捕した。警視庁によると、黙秘している。逮捕は5回目。警視庁によると、王容疑者が試験を受けた会場では、同じ住所で申し込んだ中国籍の留学生ら約50人も受験。そのうち14人は王容疑者と同じ高得点を取り、間違えた問題も共通していた。通