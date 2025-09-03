これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越にカミナリ注意報、上越・下越に大雨注意報、上越にはくわえて洪水注意報が発表されています。 ◆3日(水)これからの天気 雨のピークは過ぎて、下越から晴れのエリアが広がるでしょう。 ただ、雨がやんでからも川の急な増水や氾濫に厳重な警戒が必要です。 ◆3日(水)の予想最高気温 最高気温は30～32℃の予想です。2日(火)より4℃くらい低く