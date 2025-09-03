豊田労働基準監督署は3日、派遣労働者の2カ月分の賃金計約1660万円を支払わなかったとして、労働基準法違反の疑いで愛知県の人材派遣会社の代表取締役を逮捕、送検したと明らかにした。監督署によると、現在は廃業している。