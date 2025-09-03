女性のスカートの中を盗撮しようとしたとして2日、広島市立の小学校教諭の27歳の男が逮捕されました。県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、広島市立の小学校教諭の男（27）です。警察によると男は、2日午後5時半ごろ広島市中区大手町の商業施設で、10代の女性のスカートの中に、靴に仕込んだカメラを差し入れた疑いです。男は2年生の担任で、2日午後5時ごろに勤務を終えたということです。調べに対し「盗撮など