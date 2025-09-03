4日、藤井聡太七冠は将棋の王座戦第1局に臨みます。将棋の王座戦第1局、その決戦の地に選ばれたのはシンガポール。2025年に建国60周年を迎え、節目を記念する文化交流事業の一環として今回の舞台に選ばれました。実は藤井七冠、海外での対局は今回で2回目。初めての海外の地での対局はベトナムでした。シンガポールで藤井七冠が訪れたのは、人気の観光名所「マーライオン」。挑戦者の伊藤匠叡王と一緒に2人で笑顔で記念撮影にのぞ