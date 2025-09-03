女優の當真あみが、3日までにインスタグラムを更新。自身が主演を務めるドラマ『ちはやふる−めぐり−』（日本テレビ系／毎週水曜22時）から、共演者たちを写したオフショットを多数公開した。【別カット】袴姿が超かわいい美女モデルのピースショット（ほか6枚）原作『ちはやふる』は、シリーズ累計発行部数2900万部を超える大ヒット漫画で、「第2回マンガ大賞2009」「第35回講談社漫画賞 少女部門」など数々の賞を受賞してい