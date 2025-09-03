熊本市や菊陽町で運用されているシェアサイクル事業について、熊本市は9月から利用エリアを市内東部へ拡大します。 【地図】今回拡大するエリアとすでに運用済のエリア 熊本ではシェアサイクル事業者の「チャリチャリ」が去年4月に本格運用を始めました。 その後、エリアを徐々に拡大し、今年6月までの利用者数は延べ179万人ほどで、1日あたりの平均利用回数は2108回に上っています。 こうした好調を背景に、熊本市は9月16日か