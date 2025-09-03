2日、岐阜県中津川市で男子高校生がクマに襲われてけがをしたことを受け、現場周辺で警察や市がパトロールするなど注意を呼びかけています。中津川市によりますと2日午後7時15分ごろ、中津川市坂下で男子高校生（16）が学校から帰宅途中クマに襲われて頭と背中をひっかかれけがをしました。男子高校生は近くの住宅に逃げ込み、命に別条はないということです。現場は、住宅街に近い場所で3日朝、警察官らがパトロールを行いました。