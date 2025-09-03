グラビアアイドル牧野澪菜（れいな、30）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。結婚と妊娠を報告した。牧野は「いつも応援してくださっている皆様、お世話になっている関係者の皆様へ私事で恐縮ですが、本日30歳の誕生日を迎えるにあたり皆様にご報告があります」と書き出し「私生活では少し前に結婚をし、夫婦として穏やかな日々を過ごしておりましたがこのたび新しい命を授かることができました」と報告した。続けて「こ