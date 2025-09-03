お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太が3日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。2日に行われた参院選を総括する自民党両院議員総会について、苦言を呈した。山里は、「ずっと停滞しているなというイメージがあるんですけど。今回はしかるべき時の判断材料としての農業とか、災害への対応も大事なんですけど、国民の暮らしに直結するような減税、ガソリン税の軽減、少子化対策とか、そういった