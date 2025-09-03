■これまでのあらすじありさは、売れない芸人の彼氏が生活費を出してくれないことに困っている。しかし、実家に対し後ろめたいことがあるありさは、そんな自分を唯一受け止め救ってくれた存在である彼に、強く言うことができないのだった。そんな中、久しぶりに彼の劇場出演が決定。涙を流し喜ぶありさに、彼がいつものお礼に良いお店でごちそうしたいと言ってくれて…。自分は愛されているのだと感じて舞い上がるが、当日を迎える