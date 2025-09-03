ラジオＮＩＫＫＥＩ賞で重賞初制覇を飾ったエキサイトバイオ（牡３歳、栗東・今野貞一厩舎、父レイデオロ）は、菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都競馬場・芝３０００メートル）に直行することが９月３日、分かった。当初は来週のセントライト記念・Ｇ２（９月１５日、中山競馬場・芝２２００メートル）に向かうプランもあったが、疲労などを考慮した。今野調教師はこの日「直行の予定で進めています」とコメントした。