４人組グループ「ふぉ〜ゆ〜」の辰巳雄大（３８）が、１２日に開幕する舞台「炎の風景」（２１日まで、よみうり大手町ホール）で主演を務める。２週連続インタビューの前編では、悲願だった地元、埼玉・所沢市の観光大使就任によって高まる“所沢愛”と、飽くなき探究心を傾け続ける“芝居愛”を語った。取材が始まると、おもむろにカバンから名刺を取り出し、丁寧に腰を折り「所沢市観光大使をやらせていただいております、辰