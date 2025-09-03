「メイショウ」の冠名で知られ、今年８月に個人馬主として史上初のＪＲＡ通算２０００勝の大記録を達成した松本好雄さんが８月２９日未明、すい臓がんのため死去した。８７歳だった。２０２０年の中山大障害、２１年の中山グランドジャンプのＪＧ１の２勝を含む重賞５勝のメイショウダッサイとコンビを組んだ森一馬騎手＝栗東・フリー＝は９月３日、栗東トレセンで感謝と追悼の意を表した。森一馬騎手「デビューしたときから