◆第７０回京成杯オータムハンデ・Ｇ３（９月６日、中山競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝９月３日、栗東トレセンタガノエルピーダ（牝４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キズナ）は、坂路で団野大成騎手を背に、ダズリングブレイヴ（５歳３勝クラス）を追走すると、５５秒９―１２秒１で、１馬身半ほど先着した。輸送を考えて控えめな時計だが、素軽さは十分。斉藤崇調教師は「もうひとつ体調も良くなり、体のハリもすごくいい