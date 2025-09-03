まさに青天の霹靂とはこのことだった。サントリーHDは、9月2日、鳥井信宏社長と山田賢治副社長が会見を開き、同社代表取締役会長の新浪剛史氏が辞任したことを発表した。当日、会見に先んじて最初に一報を流したのは東京新聞だった。「東京新聞は、今年の7月に福岡県警が大麻取締法違反容疑で逮捕した男の捜査で、新浪氏の自宅に大麻成分が含まれているサプリメントが送られた可能性が浮上し、新浪氏は取り調べや自宅の捜索