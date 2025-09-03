お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春、タレントの若槻千夏が３日、都内で行われた「朝たんぱく協会」の設立発表会に登壇した。同協会は、朝食のたんぱく質摂取量が不十分であることを広め、その重要性を啓発することを目的に、学術研究者や食品メーカーが協力し設立に至った。筋肉にいいと知り、意識して朝食を摂り始めた庄司は「子どもたちを送り出してから、食べるようにしている。（普段は）妻（の藤本美貴）が作ってくれ