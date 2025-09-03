SNSを使って架空の投資話を持ち掛けられ、鹿児島県内の60代の女性があわせておよそ6900万円をだまし取られていたことが分かりました。 県警によりますと、SNSを使った投資話で詐欺の被害にあったのは、県内に住む60代の女性です。 女性は、今年5月上旬、SNSに表示された株投資の広告にアクセスしたところ、経済評論家のアシスタントをかたる人物から連絡があり、LINEグループに招待され、偽の投資用アプリを紹介されました