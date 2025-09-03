◆第１０回紫苑Ｓ・Ｇ２（９月７日、中山競馬場・芝２０００メートル＝３着までに秋華賞の優先出走権）追い切り＝栗東トレセン、９月３日オークスで５着のリンクスティップ（牝３歳、栗東・西村真幸厩舎、父キタサンブラック）は坂路を単走で５５秒１―１２秒２。開門直後のきれいな馬場をスムーズに駆け抜けた。オークス後に左前脚の第１指骨剥離骨折が判明したが、新田助手は「軽度だったから問題ありません。前走の最終追い