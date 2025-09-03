愛知県江南市の小中学校で、1日に出された給食の「ナン」の一部にカビが見つかっていたことがわかりました。 愛知県学校給食会などによりますと、1日正午前、江南市の給食センターに市内の小学校から「ナンにカビが見つかった」と連絡が入りました。 その後、複数の小学校で確認されたことから市内すべての小中学校で提供がとりやめになったということです。 ナンは、愛知県外の業者から一宮市の加工工場に納品