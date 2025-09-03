霧島山の新燃岳で3日午前11時27分に噴火が発生し、噴煙が火口から2300mの高さまで上がりました。やや多量の噴煙が南西に流れています。 噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口から約３キロの範囲で大きな噴石に、約２キロの範囲で火砕流に警戒を呼びかけています。 新燃岳降灰予報（詳細） 火口から西方向に火山灰が流され、３日１７時までに霧島市ではやや多量の降灰があり、降灰は鹿児島県いちき串木野市まで