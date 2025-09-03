Photo: 小暮ひさのり 抽選ではなく「招待制」。マイニンテンドーストアでのNintendo Switch 2の抽選販売。先日第5回の抽選が行なわれ、僕も無事？第5次選考を通過して、「次は第6次ですか、ふふふ…」と、とことん付き合うつもりでいたのですが、次は抽選ではなく「招待販売」となることがアナウンスされました。これ、条件がいろいろあります。ざっくりとまとめますと…1．招待販売の対象と