２日夜、浜松市中央区のコンビニに男が押し入り、何も取らずに逃げる強盗未遂事件がありました。警察が逃げた男の行方を捜査しています。警察によりますと２日午後10時半ごろ、浜松市中央区大瀬町の「デイリーヤマザキ大瀬町店」に男が押し入り、女性店員にハサミを突き付けて現金を要求しました。その後、女性店員が非常ボタンを押して警察に通報したため、男は何も取らずに逃走したということです。女性店員にけがはありま