福岡県大牟田市でことし7月、三井化学の工場から有毒ガスが漏れ出した問題で、会社側は3日、県に原因と対策を報告しました。 工場側は、ガス漏れの覚知からおよそ1時間半にわたり消防や警察への連絡を怠り、これまでに延べ234人が体調不良を訴え医療機関を受診しました。三井化学は3日、福岡県庁で生嶋副知事と面会し、調査結果や今後の対策をまとめた報告書を提出しました。報告書によりますと、通報の遅れについては市に連絡