俳優・桃井かおり（74）が2日、自身のインスタグラムを更新。ごろっとした具材が入った手作りシュウマイを披露した。【写真】「美味しそう」「お皿もカワイイ」アイデア光る“ごろっと具材”の手作りシュウマイ桃井は「生姜焼きで余った豚肉チョップして旦那様がお出掛けの間にシュウマイ作りました」と伝え、魚柄の絵皿の上にのったせいろにたっぷり詰めたシュウマイや、パンダ柄の皿にタレとカラシがのった食卓の写真を投稿