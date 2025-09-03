記者会見するヨークHDの石橋誠一郎社長＝3日午前、東京都葛飾区大手スーパーのイトーヨーカ堂など約30社を運営するヨーク・ホールディングス（HD）は3日、米投資ファンドのベインキャピタル傘下に入ってから初となる記者会見を東京都内で開いた。業績低迷が続くヨーカ堂は食品事業に特化して再建を目指す方針を強調した。ヨークHDはセブン＆アイ・ホールディングスの祖業であるヨーカ堂を中核とし、東北を地盤とするスーパーの