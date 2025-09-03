任期満了に伴う長泉町の町長選挙が２日告示され、現職の池田修氏（68）が無投票で3回目の当選を果たしました。２日に告示された長泉町長選挙は現職の池田修氏（68）が無投票で3回目の当選を果たしました。（3選を果たした池田修氏）「町民の皆様が私の思うところを理解していただいて、一緒の目線を持って町づくりに協力していただいた賜物であるという風に受け止めております。本当にありがたく思っています」池田さんは町の総務