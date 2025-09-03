帝国データバンク横浜支店は１日、横浜中華街で飲食店「揚州飯店本店」を運営する「ＭｉａＶｉｔａ」（岐阜市長住町）が自己破産申請を予定していると発表した。負債額は４億円以上と推定している。発表によると、揚州飯店本店は１９５２年創業。旬の食材を使用し、甘く濃厚な味付けが特徴の上海料理を中心に四大中国料理を提供してきた。一方、ＭｉａＶｉｔａは２０２１年３月に設立。当初はインターネットサービスなどの事業