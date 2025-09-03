タレントの橋本志穂（57）が3日、自身のインスタグラムを更新。夫でタレントのガダルカナル・タカ（68）と夫婦でゴルフを楽しむ様子を公開した。【写真】「パー4で1オン」ガダルカナル・タカ＆橋本志穂、夫婦でゴルフ対決「この日はフリーアナで大学で教鞭もとる野島卓アナのメンバーコースにお邪魔しましたー！」と夫婦そろって友人たちとゴルフを楽しんだことを報告。「夫婦で勝負だ！」と記したタカとの2ショットを披露した