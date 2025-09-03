違法薬物をめぐり警察の捜査を受けたとして、サントリーホールディングスの会長職を辞任した新浪剛史氏がきょう午後、会見に臨み、自ら経緯を説明する予定です。新浪氏は大麻成分を含む海外のサプリメントを入手した疑いで警察の捜査を受けていて、サントリーホールディングスはきのう、新浪氏の会長辞任を発表しました。サントリーHD鳥井信宏 社長「サプリメントに関する認識を欠いた新浪氏の行為は、代表取締役会長として